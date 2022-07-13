位於新北市新店區的公有碧潭市場今（12）日深夜發生火警，警消獲報後隨即趕抵現場，佈起水線撲滅火勢，現場無人受困，確切起火原因有待釐清。
今晚10時46分，新店路159號3樓發生火警，警方獲報後隨即趕抵，現場未見明顯火勢，只有濃濃黑煙竄出；據了解，該位置為新店清潔隊辦公室，初判是辦公桌上雜物起火，燃燒面積約6平方公尺。
所幸現為下班時間，該處無人受困，消防局出動8輛消防車至現場佈線射水，迅速撲滅火勢，相關人士也抵達現場，詳細起火原因仍待調查。
位於新北市新店區的公有碧潭市場今（12）日深夜發生火警，警消獲報後隨即趕抵現場，佈起水線撲滅火勢，現場無人受困，確切起火原因有待釐清。
今晚10時46分，新店路159號3樓發生火警，警方獲報後隨即趕抵，現場未見明顯火勢，只有濃濃黑煙竄出；據了解，該位置為新店清潔隊辦公室，初判是辦公桌上雜物起火，燃燒面積約6平方公尺。
所幸現為下班時間，該處無人受困，消防局出動8輛消防車至現場佈線射水，迅速撲滅火勢，相關人士也抵達現場，詳細起火原因仍待調查。
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