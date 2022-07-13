現在很多女性不但有閨密，還有男閨密，每當人說男女間不會有純友誼時，都會有人跳出來說，自己有男閨密，相信異性間有純友誼，可有些事實證明男閨密和男友差不多。廣東一名網友日前外出吃宵夜，接著目睹了一場鬧劇，只見一名中年男子當街掌摑妻子，邊打邊哭喊「你竟懷上了男閨密的孩子」，引發討論。

根據網路瘋傳的影片，中年男子當時憤怒地掌摑妻子，邊打邊哭「你竟懷上了男閨密的孩子，讓我怎麽有臉面對親朋好友？」本以為女方會主動認錯，不料她竟理直氣壯地說，「我也是不小心喝醉了，就發洩了那麽一次，我不是故意的，你說愛我，會原諒我做過的錯事，現在卻不原諒我，你壓根就不愛我」。

人夫當街掌摑妻。

更奇葩的是，人夫不但沒有痛斥自己的妻子，而是哭著說「告訴你多少次了，外出喝酒聚會要做好安全措施，你就是不聽，這次我可以原諒你，可你還會有下一次。」女子一聽丈夫有意原諒自己，趕緊把態度放軟，除了向男方道歉，並承諾以後會和男閨密斷絕來往，再也不會和對方一起聚會。

影片最後，夫妻倆竟然一前一後回了家，看樣子這件事並沒有從根本上惹怒他，也許男子是心胸開闊，或者對之前的承諾言出必行。不過，網友們卻吐槽，「這個男子活得窩囊，自己的老婆懷了男閨密的孩子，竟然不生氣，這是真的有度量還是天真呢？」

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