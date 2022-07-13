俗話說積少成多，把每天拿到零錢全部存起來，長久下來也會成為一筆「豐厚」的獎金，有網友分享，她做小生意，每天把收到的零錢用小夾鏈袋裝起來，默默地一個月能存到12000元，累積下來也能為自己存到年終獎金。

該名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，「一包一千，這是一個月存的，12000元，哇，一年下來就有年終獎金了。」只見她貼出的照片，將一疊又一疊的十元零錢裝在夾鏈袋，短短一個月已經累積12包。

原Po的無痛存錢法引起網友們熱烈討論，許多人稱讚她相當厲害，「很棒的存錢方式」、「樂趣滿滿，也可鼓勵小朋友」、「一天丟一點，總有一天一大點」、「下次可以換成投50塊，這樣累積起來比較快」、「超棒的，最欣賞會理財存錢的人，先存再花，才會一直有錢。」

此外，有網友好奇原Po的職業，為何能有大量的零錢，原Po回應，是從事小生意，零錢是客人給的，因此每天能存的金額也不盡相同，有時候5、600元，有時候1、200元。

有趣的是，該則貼文也吸引許多網友曬出自己的銅板存錢法，有人是存到乖乖桶，也有網友是放進酒瓶，甚至有網友已經存滿好幾桶的6公升礦泉水桶子，讓不少人相當佩服。