科技龍頭台積電、大立光將在本周四（14日）召開法說會，引起市場高度關注，台積電近期股價跌跌不休，12日終場下跌12.5元，收在449.5元。知名半導體分析師陸行之則在臉書發表看法，列出以下五點意見給要辦法人說明會的CEO參考，他指出，在整體大環境不佳情況下，展望保守的法說比樂觀法說更好，更提醒公司要保留一點緩衝空間，不要弄個高預期無法達標，強調話不要講得太滿。

陸行之表示，很多公司以為在法說會宣佈好的財務數字，隔天開盤一定會上漲，殊不知股價是在預期差的變化下而波動，就像今年初，很多公司紛紛上修2022年需求預期及資本開支，之後甚至乾脆把短期成長展望改成未來幾年的長期複合增長率，公司將財務預期數字越修越高，分析師也跟著將預測模型獲利及目標價格越拉越高，結果股價漲不動，聰明資金紛紛落跑，股價反向持續破底。他分析指出，現在聰明資金即使要回來，也在等公司下修預期，利空不跌才會觸底，利多不漲就會見頭，很少看到反向的。

陸行之在文中提出五大建議給即將開法說會的CEO參考，一是在這種大環境下，保守法說比樂觀法說來得優質；二是寧可讓未來每個季度及年度的實際數字打敗市場預期，也不要弄個高預期無法達標，意思就是話不要講得太滿；三是要是現在看到明年能成長20%，最好打個折給公司一點緩衝空間，免得以後打自己的臉。

四是要是現在看到明年會衰退10%，也最好打個折給公司自己一點緩衝空間，可講的更保守；五是投資關係處要搞清楚分析師營收獲利預測的變化，不要傻傻的留給分析師及市場任何預期下修的空間，陸行之稱這點世界先進就值得學習，看到第三季度需求反轉，在第二季度就儘快引導下修市場預期。