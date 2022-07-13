民進黨選對會10日確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，他也隨即發聲明「責任來，我就扛」，並稱北市發展停滯，引爆網友討論。有人在網路分析陳時中參選台北市長「可能的得票率」，沒想到根據眾多網友的留言來看，推估陳時中「絕對是35%起跳」、「35%至40%」，引發討論。

有網友在網路論壇PTT HatePolitics板PO文「陳時中得票率」表示，「民調已經第三名的陳時中，如果一對一是一定不會贏，就算三個人選，我認為蔣萬安還是會上，來預測一下陳時中的得票率吧」，同時貼出第五屆台北市長選舉，蘇貞昌的得票率是43.81％，還有第三屆台北市長選舉，李應元的得票率為35.89％，因此原PO預測「陳時中最高35％，排第二」。

沒想到許多網友喊出陳時中得票率「絕對是35%起跳」、「35％至45％有贏面」、「35%至40%」、「保底三成啊」、「35%是保底，往上看衝40％，然後三組人馬都無法過50％」，更有網友斷言「台北三腳督誰先拿到43％，就是幾乎篤定當選」。

也有許多人分析，「這局就是看藍白怎麼操作棄保而已，黃珊珊15％保衛戰是關鍵，超過就是陳當選，以下蔣就有機會」、「蔣萬安怎樣都躺贏，最後黃珊珊會被棄保掉，還在那邊幻想陳時中會上，笑死」、「如果黃珊珊只有15％，柯文哲缺失的26％有任何5％轉投蔣萬安的話，陳時中還是會輸」、「2018柯文哲拿41%的票，黃珊珊勢必不可能拿這麼多，但就算只拿20％，剩下21％全部灌給綠營，還是不會比藍營基本盤40％多，陳水扁當年45.9％，陳時中能拿到這個等級？」