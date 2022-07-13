男子因水槽積水不退，便伸出右手通水槽，然而，滑稽的動作讓網友全笑翻。

清洗家中碗盤，水槽內常會因為卡菜渣而導致水管不通，然而有名男子拍影片，直接用手示範「通水槽」，影片中可見男子將右手的中指與無名指伸入水槽孔內，並前、後、上、下快速移動，卡住的菜渣與汙水不斷噴出，下秒，水管通了，汙水順利流入水槽內，順利解決水管阻塞的問題。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段6秒影片，影片中可見是某廚房的水槽，因被廚餘阻塞，而水槽內的水流不下去，此時，原PO便將右手的中指與無名指伸入水槽孔內，不斷的前、後、上、下快速移動，頓時，水槽內阻塞的些許廚餘隨著汙水紛紛噴出來，此時，水管突然通暢了，原本流不出去的汙水也不斷的往水管內流進去；原PO也在貼文寫下「師傅說，洗水槽的時候手是很好用的工具」。

影片一出，網友紛紛留言表示「師承加藤」、「我曾為此自豪」、「改天我水槽塞滿在找你來表演一下」、「看一下什麼是專業水電工」、「我家馬桶塞住了，大便沖不下去，麻煩一下」、「一看就知道是老司機」、「每天都有在練習」、「把廚餘倒掉就好了啊」、「是在挖什麼的」、「廚師界神之手」。