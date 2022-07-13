現年28歲的曹佑寧，2014年以棒球國手身份演出電影《KANO》，2016年他正式揮別棒球界，宣布就此全心在演藝圈闖蕩，去年他參加《全明星運動會》第二季，天生運動員的他，更首創紀錄地拿下3座MVP，優異表現為節目增色不少。而6年來與他一路以來相隨相伴的女友鍾蕙羽，兩人卻在今年的6月時，疑因工作分隔兩地心生不安而導致分手。

本刊去年曾直擊曹佑寧騎機車載鍾蕙羽外出用餐。（圖／本刊攝影組）

6月30日晚間7點半，情傷未癒的鍾蕙羽，在閨密們的擁簇下相約聚餐。分手後姐妹們愉快的聚會，鍾蕙羽就如同吞了誠實豆沙包似的，對著同桌的女性友人大聲說出自己和曹佑寧的分手始末，「我只是套他話，因為我沒有抓到他跟余玥，我沒有抓到。」越講情緒越激動。

曹佑寧與余玥拍攝網劇《他在逆光中告白》，有不少親密對手戲。（圖／翻攝余玥微博）

失戀的鍾蕙羽與好姊妹們聚會大聊分手一事。（圖／本刊攝影組）

曹佑寧6月27日先在小紅書發文宣告情斷6年女友鍾蕙羽，「對！不用猜了，結束了。結束原因和此次事情沒有任何關係，所以請別在（再）花時間，腦補現在怎麼樣那怎麼樣，別再去做揣測什麼還在不在一起啥之類的。也請不要再去私訊攻擊任何人。」而曹佑寧所提到的「此次事件」，推斷就是他在大陸拍攝網劇《他在逆光中告白》，與女主角余玥有不少親密對手戲，引爆前正宮鍾蕙羽不滿。

余玥在微博上開嗆一名網友，這名網友被認為就是曹佑寧前女友。（圖／翻攝自余玥微博）

余玥對於鍾蕙羽頻頻以「林肯大」微博小帳私訊忍無可忍，6月19日就用直球對決鍾蕙羽，毫不留情面回嗆：「正主請不要視姦我了，謝謝！」、「不用給我發私信，這麼久以來，抱歉也說了不止一次了，你做的一系列小動作影響到我、我的劇、你愛的人，影響到主創們的辛苦成果，確實應該抱歉，承受不了高光下的生活就不要承受。」之後鍾蕙羽也在IG限動上向余玥致歉。

曹佑寧日前宣布與六年女友分手的消息。（圖／翻攝自小紅書）

6月28日鍾蕙羽也在IG上發文：「分開了，結束這6年，本來想低調處理，正努力過新的生活，做讓自己快樂的事，面對悲傷才能看見幸福真正該有的樣子。」同時曬出和曹佑寧過往的九宮格合照，種種跡象看來，她對於這段感情依然相當不捨，而果不如其然，兩日後她就被讀者直擊和姐妹在餐廳大肆抱怨前男友，「他完全沒有難過啊！他後面還宣傳他的戲。」更宛如劇評上身地說：「我覺得這部戲太多親密。」

鍾蕙羽曾發文向余玥致歉。（圖／翻攝自鍾蕙羽IG）

此時，身旁女友人也義憤填膺的說：「藉由分手文的點擊率推他的戲。」旁邊另一位閨密則像是撿到槍一樣，直說：「大陸女生很會耶！」鍾蕙羽這時像是突然驚醒，反擊表示：「我的聲明是兩篇文，然後那個PO文是……。」另一位友人則安慰她說：「要是我我一定哭慘了吧？然後就很怕妳會怎麼樣？妳知道嗎？」盡顯閨密之間好姐妹情誼。

在分手後鍾蕙羽也曾公開發文為這段時間的行徑做出說明。（圖／翻攝自鍾蕙羽IG）

分手後，鍾蕙羽曾上傳一篇貼文，是兩人在海邊夕陽下牽手的合照，並寫到「2016.05.08~2022.06.23」，似乎是意指和曹佑寧的交往時間。而在當晚閨密聚會上，她也難過地對著身邊友人透露：「我已經難過兩個禮拜了，已經有一陣子了，從6月的時候。」兩相對照，似乎彼此是經過幾天的深思熟慮之後，才痛下決定，結束這段長達6年的感情。

鍾蕙羽PO照哀悼六年情散，粉絲們給她加油打氣。（圖／翻攝自鍾蕙羽IG）

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