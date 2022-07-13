六月二十三日晚間八點多，時報周刊CTWANT直擊劇組《妮波自由式》正在台北市中山區街頭拍攝，現場一名金髮、腳踩黑色高跟長靴、身穿花洋裝的男子，吸引不少往來車輛及行人目光，仔細一看竟是男扮女裝的莊凱勛，此外還有劉品言、陸夏以及一名背著吉他的男演員。
拍攝期間演員們有說有笑充滿歡樂氣氛，幾度還因為太過於歡樂，演員們出現一些誇張的表情，甚至笑到停不下來的情況，陸夏疑似是要為了冷靜下來，竟然賞了自己一巴掌。而莊凱勛從頭到尾展現專業，舉手投足間盡是妖媚，儘管在休息時間，與工作人員互動時，神情、動作、就連呼吸都沉浸在女性的媚態裡。
經過短暫的放鬆和歡樂，現場正式開始拍攝，四人站在路邊聊天，一名男演員先離開後，莊凱勛和劉品言擁抱道別，接著追上該名小鮮肉演員，而劉品言則和陸夏講了幾句話後搭乘計程車離開。拍完後，莊凱勛和男演員走回原位，途中邁開腿跨過人行道上的石墩露出長統靴和大腿，動作搞笑又到位。
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