「第74屆艾美獎」入圍名單揭曉，去年上線12天便成為Netflix史上最受歡迎影集的《魷魚遊戲》共獲14項提名，再次刷新多項紀錄，不僅成為艾美獎史上首個入圍劇情類的非英語發音影集，李政宰也是首位角逐視帝的韓星，劇中其他演員包括朴海秀、吳永洙、鄭好娟、李瑜美也都分別提名劇情類男女配角及客串演員。而入圍最大贏家則是HBO《繼承之戰》共提名25項大獎，光是表演獎就入圍14項，也打破了艾美獎單屆的紀錄，緊接著又是HBO的《白蓮花大飯店》，與Apple TV+《泰德拉索》以20項並列亞軍。

最佳劇情類男主角入圍名單。（摘自艾美獎推特）

最佳劇情類女主角入圍名單。（摘自艾美獎推特）

《魷魚遊戲》將與《絕命律師》、《高校十八禁》、《黑錢勝地》、《人生切割術》、《魷魚遊戲》、《怪奇物語》、《繼承之戰》、《黃蜂》爭奪最佳劇情類影集，部部都是佳作，其中以《繼承之戰》最被看好。而李政宰先前已在「美國演員工會獎」、「評論家選擇電視獎」成功抱走最佳劇情類影集男主角，這回他將對上《繼承之戰》布萊恩考克斯與傑瑞米史壯、《黑錢勝地》傑森貝特曼、《絕命律師》鮑伯歐登寇克以及《人生切割術》亞當史考特，各個都是強敵，是否能再下一城備受期待。劇情類視后部分也有《高校十八禁》千黛亞 、《追殺夏娃》茱蒂康默及吳珊卓、《晨間直播秀》瑞絲薇斯朋等熟面孔。

最佳迷你影集或電視電影類男主角入圍名單。（摘自艾美獎推特）

最佳迷你影集或電視電影類也有不少話題作，視帝后也都大有來頭，最佳男主角包括《命運階梯》柯林佛斯、《天堂的旗幟下》安德魯加菲爾德、《婚姻場景》奧斯卡伊薩克、《潘與湯米》賽巴斯汀史坦、《毒役》麥可基頓、《十一號車站》希姆許帕托，最佳女主角則是《新創大騙局》亞曼達塞佛、《女傭浮生錄》瑪格麗特庫里、《潘與湯米》莉莉詹姆斯、《創造安娜》茱莉婭加納、《美國犯罪故事》莎拉保羅森、《命運階梯》東妮克莉蒂。

最佳迷你影集或電視電影類女主角入圍名單。（摘自艾美獎推特）

另外，現年25歲的「蜘蛛女」千黛亞曾以《高校十八禁》首季成為最年輕的艾美獎劇情類視后，今年憑藉該劇第2季再度角逐視后，同時身為製作人的她，更成為了艾美獎入圍名單中史上最年輕的女製作人，同劇演員席德妮史威尼則是首度入圍，就分別在劇情類（《高校十八禁》）和迷你影集或電視電影類（《白蓮花大飯店》）雙料提名最佳女配角獎。還有已故男星查德威克鮑斯曼也憑藉在漫威動畫影集《假如…？》中為「黑豹」配音，獲最佳角色配音演出獎提名，也是他首度入圍艾美獎。

頒獎典禮將於台灣時間9月13日上午8點登場，CATCHPLAY+影音平台將分別於台灣與印尼兩地，獨家同步原音實況直播，讓觀眾一起參與這場星光熠熠的美國電視界年度盛事。