外媒引述內情人士表示，串流巨擘網飛（Netflix）正與好萊塢製片公司洽談修改播放協議，以便讓網飛推出含有廣告的訂閱服務。

熟知內情人士表示，網飛洽談的製片公司包括華納兄弟（Warner Bros）、環球影業（Universal）和索尼影業（Sony Pictures）。產業高層指出，製片公司可能會要求現有合約價的15％至30％作為補貼。

對此網飛發言人表示，公司仍在研究如何推出低價、含廣告的版本，目前尚未做出任何決定。