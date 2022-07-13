微軟12日宣布在全球裁減逾1,000名員工，占整體比重不到1％，裁員對象涵蓋不同地區與職務。微軟表示這是上一會計年度（6月30日止）結束後的人事和業務調整，並非受到潛在經濟衰退憂慮影響。

微軟表示，本次裁員涵蓋不同團隊，包括諮詢、合作夥伴解決方案和客戶團隊，占全體員工總數不到1％。微軟目前約有18萬名員工。

微軟發言人指出，「公司小幅度精簡人事。如同所有企業，微軟定期評估業務優先順序，並進行相對應的結構調整。」