酷熱的夏天來了，狂吹冷氣很舒服，但恐讓電費暴增。一名網友好奇的說，台灣夏天熱到爆，但還是有人家裡沒裝冷氣，這些人到底是怎麼存活的，難道有什麼特殊降溫的辦法嗎？引起網友熱議，不少人舉手表示自己家裡就沒有裝冷氣，甚至還有人足足20年沒吹過冷氣，而這些人夏天基本上就靠電扇撐過去，其中一位內行網友說，電扇由外往內吹，剛睡的時候會有點熱，但睡到半夜還會冷呢！

一名網友昨在PTT上發文表示，全球暖化導致一年比一年熱，位於熱帶的台灣更是酷暑難耐，都市化叢林的熱島效應更是熱能的「聚寶盆」，比起冬天的暖氣，在台灣冷氣是民生與人權不可或缺的一部分，酷夏時期不吹冷氣就像是酷刑，但即便是這樣，聽說還是有些人家裡沒有裝冷氣。

該網友說，面對恐怖的炎炎夏季，家裡沒裝冷氣的人到底是怎麼存活的？如果真有這樣的人存在那真的很猛，不過也要小心中暑。不知道這些人都是靠什麼方式來降溫，畢竟天氣熱成這樣，開電扇吹出來的風也全是熱風。

貼文引起網友討論，「去年到現在都還沒在房間開冷氣」、「我家真的沒冷氣，每天都是汗，這種天氣穿內衣真的會死人」、「我公婆家沒有冷氣，都是只吹電扇，超佩服」、「我每年夏天都只靠電風扇」、「從我國中之後過敏變嚴重就沒再吹冷氣，到現在超過20年了。不過，我家客廳是吹工業用的電風扇，不然白天真的太熱」、「來過我家的人都很好奇我怎麼活的下去。」

不少網友則分享不開冷氣也能透心涼的撇步，其中包括使用電扇製造對流，將風由外往房間內吹，這樣就會蠻涼的；另也有人說可以使用冰塊輔助，裝了冰塊以後放電扇前面吹，這樣吹出來的風就涼涼的。「只吹電風扇，由外往內吹，剛睡熱爆，半夜會冷」、「我有冰霸杯裝冰水，加風扇就超涼，凌晨兩點氣溫就降低蠻多了， 真的熱再加個冷水澡，身體黏膩，體感會感覺很熱」。