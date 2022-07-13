民進黨桃園市長參選人林智堅的論文疑似涉嫌抄襲，引起各界關心。媒體人黃揚明表示，2009年一位擁有台大EMBA碩士學位的余姓男子，與友人在新竹夜遊時被6名惡煞圍毆，遭打到昏迷、送醫不治，網友群情激憤展開靜坐活動，包括「宅神」朱學恒及林智堅都在該場活動中為了社會上的不公不義盡一份力，「回想起來，真的是……造化弄人」。

黃揚明昨（12）日在臉書提到一樁舊案，2009年6月10日凌晨，余之斌與女性友人在新竹南寮夜遊，被6名惡煞以木棍無故圍毆，余之斌被打到昏迷、送醫不治，PTT新竹版網友群情激憤，批評疑似飆車族惡煞任意殺人，發起「1人1信救新竹」，寄給時任總統馬英九表達抗議。

同年7月4日，「反飆車救治安」靜坐活動於新竹市政府前登場，黃揚明透露自己特地從台北騎車到新竹採訪，只見所有參與者穿著白上衣、戴著斗笠，朱學恒也到場聲援，「10多年前的一場公民運動，我原以為，我記憶中的片段大概就是如此」。

沒想到，黃揚明近日才從該活動的主辦鄉民之一、新竹市議員蔡惠婷處得知，原來當時正要參選議員的林智堅，也在現場穿著白衣一起靜坐，「原來，2009年的7月，那個時候，我們曾在同一個場域，為了社會上的不公不義，在各自的崗位上，盡一份心力。回想起來，真的是……造化弄人。」