陸女星湯唯2014年嫁給韓國導演金泰勇後，便愛相隨定居韓國，2016年生下寶貝女兒。婚後，湯唯將重心轉往家庭，較少出現在螢光幕前，近期她終於復出拍攝由朴贊郁所執導的電影《分手的決心》，該片6月底已於韓國上映，而湯唯9日也與導演朴贊郁、女星金信英一同現身，前往首爾多間電影院謝票並舉行舞台見面會，受到影迷熱烈歡迎。

《分手的決心》由湯唯與青龍獎影帝朴海日聯手主演，是導演朴贊郁繼《下女的誘惑》後，睽違六年推出的懸疑新作，而朴贊郁也以此片奪下今年坎城影展最佳導演殊榮。據了解，在湯唯一行人抵達影院前，已經有大批粉絲在門口守候，湯唯本人現身後，粉絲們更是尖叫聲不斷，顯現出她在韓國的高人氣，心情很好的她也笑容燦爛，主動向眾人揮手問好，親切感十足。

而後，湯唯在活動中不僅親手將小禮物送給影迷，也大方與影迷合照留念，甚至送上愛的抱抱，來者不拒。不過活動中卻發生一段意外的小插曲，其中有位粉絲在現場高舉寫著「湯湯，我想成為妳的夫人」的應援手牌，眾目睽睽下公開向女神表白求婚，相當可愛。湯唯看見後也笑說：「我還沒有做分手的決心，請您稍等。」幽默回應的同時不忘替新片宣傳，也再次闢謠了先前的婚變傳聞。

電影上映後，湯唯跟著團隊勤跑宣傳，連續兩天她都穿著西班牙品牌LOEWE的2022春夏系列服裝現身見面會現場，粉絲們在影院或首爾街頭都有機會近距離捕捉女神的美麗身影。在網友曬出的照片中，湯唯無論是外貌還身材都維持得相當好，氣質隨興優雅，面對人群也親切給予回應，絲毫看不出42歲的歲月痕跡，讓大家驚呼：「湯唯好美啊。」、「狀態非常好。」、「真的不愧是女神！」