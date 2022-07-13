變天了！氣象專家吳德榮表示，今、明兩天熱帶擾動外圍水氣接近台灣，中南部地區及北部近山區午後有局部雷陣雨，接著周五起至下周二盛行西南風，大氣不穩定，連5天全台各地都有午後局部雷陣雨，以及劇烈天氣發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，熱帶擾動雲系在呂宋島東北方，台灣東南方海面有熱帶擾動外圍的雲系接近，因此今、明（13、14日）兩天大氣不穩定，中南部地區及北部近山區午後局部雷陣雨，台東、恆春半島轉有局部短暫陣雨的機率。各地高溫炎熱，最高氣溫可達36度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，周五至下周二（15至19日）低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，各地午後局部雷陣雨，有劇烈天氣像是雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

氣溫方面，周五至下周二太平洋高壓勢力強、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上，台東局部地區還有焚風效應，氣溫將推升得更高。另外，適逢大潮又盛行西南風，海邊活動注意安全。