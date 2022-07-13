《中時新聞網》新北市長網路民調目前投票結果。（圖／翻攝自本報網頁）

民進黨將徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，挑戰有著高民調的現任市長侯友宜。最新網路民調也陸續呈現結果，《中時新聞網》以兩人對決的線上投票顯示，候以近93%的看好度輾壓林佳龍，《Yahoo新聞》民調也顯示，侯以78.8%看好度，大勝林的12.4%，雙方差距相當驚人。此消息引發熱議，有網友更直言：「小心滅侯計畫開始。」

《中時新聞網》針對侯友宜與林佳龍當選新北市長的看好度為題，進行線上投票，至目前為止侯以近93% 的看好度大勝；而《Yahoo新聞》民調昨（12）起以「 你看好誰能當選新北市長」為題進行網路投票，截至今日早上7時30分，在約14700人參與投票中，侯獲得78.8%看好度，林獲得12.4%、民眾黨的蔡璧如獲得4.6%、不知道／沒意見則為4.2%。

《Yahoo新聞》另針對「你認為近年來新北市發展如何？」方面進行投票，認為非常好的人佔31.3%、還不錯佔50.5%、不太好佔8.1%、非常差佔3.8%、不知道／沒意見則佔6.3%。顯示大多數投票民眾，都對目前新北市發展抱持正面態度。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書粉絲團留言：「小心滅侯計畫開始」、「民進黨現在一定恨侯友宜恨得牙癢癢」、「某黨實在太會選舉，不可掉以輕心」、「新北市民，加油加油！給侯市長高票連任」、「就是選父母官，不是搞社會運動，沒必要搞得社會分裂，選會做事的人就對了」。