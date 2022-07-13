台股12日重挫失守「萬四」關卡，國安基金對此召開臨時會決議進場護盤。不過，金管會對此則表示，台股基本面仍穩健、且尚未發生非理性下跌情事，暫時決議不跟進祭出相關救市措施，同時強調與國安基金兩者功能不同，對國安基金決策表示尊重。

台股加權指數12日開低走低，盤中大跌411.87點、下探13928.66點，終場重挫389.91點、收於13950.62點，跌幅達2.72％、失守「萬四」關卡，創19月低點。國安基金對此召開臨時會，基於5大理由拍板決定啟動穩定股市措施，最快今日進場護盤。

隨著國安基金宣布將進場護盤，市場關注近10年來曾4度實施「限空令」等股市穩定措施的金管會，此次是否跟進出手同步護盤。不過，金管會對此表示，經分析相關指標狀況，評估台股基本面仍穩健、且尚未發生非理性下跌情事。

證期局副局長高晶萍表示，今年截至11日台股跌幅為21.29％，而美國那斯達克指數跌幅27.31％、韓股跌幅21.41％、美股道瓊指數跌幅14.21％、港股跌幅9.72％、上海股市跌幅8.96％、日股跌幅6.87％，評估台股表現仍介於主要股市跌幅區間內。

不過，台股6月以來跌幅達14.68％，相較韓股跌幅12.87％、每股那斯達克指數跌幅5.87％、道瓊指數跌幅5.51％、日股跌幅1.71％相對較重。金管會表示，台股因去年漲勢較強，修正幅度可能相對較大，但目前評估與國際主要股市表現仍相當。

而台股今年以來截至12日日均成交量為2767億元，雖較去年3914億元下滑，但主因去年比較基期較高，若與過往每年日均量落於800～2000億元區間觀察，目前日均成交量仍相對較高。

金管會強調，金管會為監理資本市場秩序、國安基金則維持股市穩定，兩者功能不同，對此尊重國安基金決策。後續將密切關注股市動態，並考量投資人權益及市場穩定，若股市發生非理性下跌狀況，適時提出相關穩定股市措施。