金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至7月11日理賠金額達205.65億元，周增達56.26億元，增幅創下今年單周新高，累計理賠金額已達今年保費收入的4.97倍。對此，已有8家產險公司申請收回99.4億元特別準備金，均獲金管會核准。

金管會統計，防疫保單今年截至11日合計承保件數444.97萬件、周增9.49萬件，保費收入41.37億元，周增0.74億元，較前周新增24.89萬件、1.72億元明顯減少。

不過，防疫保單今年截至11日合計理賠件數57.11萬件、周增達14.76萬件，理賠金額205.65億元、周增達56.26億元，較前周新增6.42萬件、23.35億元倍增，累計理賠金額已達今年保費收入的4.97倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至11日程保件數222.01萬件、周增2.52萬件，保費收入9.34億元、周增0.26億元，較前周新增11.47萬件、0.59億元明顯減少。

而防疫保單今年截至11日合計理賠件數8.07萬件、周增0.28萬件，理賠金額35.06億元、周增達12.59億元，件數較前周新增0.85萬件顯著減少，但理賠金額則較前周3.75億元大舉跳升，累計理賠金額達今年保費收入的3.75倍。

保險局副局長林志憲表示，目前已有國泰世紀、兆豐、明台、和泰、南山、中信、富邦、新安東京海上產險等8家申請收回淨值項下重大事故準備金，核准收回金額共99.4億元。另外，也核准國泰世紀及中信產險分別增資100億元及40億元規畫。