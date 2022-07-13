金管會公布2022年上半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，核准中信銀增設桃園市、台南市2處分行。不過，由於渣打銀行2022年首季一舉裁撤8家分行，使國銀分行家數截至4月底降至3398家，為2019年5月以來近2年低點。

金管會2004年時凍結國銀申設分行，直至2007年5月重新開放。2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月進一步將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

不過，隨著數位金融趨勢成形及新冠肺炎疫情衝擊，國銀申設實體分行的意願逐年下降。據銀行局統計，近5年國銀核准申設分行家數，自2017年的24家逐年下降至2021年的6家，分行總家數則在2014年達到3460家高峰後下滑。

據銀行局統計，截至3月底止，分行家數最多的前5大銀行依序為合庫269家、一銀187家、華銀185家、彰銀184家、國泰世華銀164家。其中，首季雖新增2家分行開業，但裁撤分行數達8家，使國銀分行家數截至4月底跌破3400家、降至3398家。