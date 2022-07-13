金管會因應金融業數位轉型面臨的人才不足問題，在歷時1年半研究規畫後，宣布啟動「金融科技能力認證機制」，從事金融科技相關職務逾3年的從業人員或通過基礎能力認證者，9月起可參加專業科目培訓再參加能力測驗，取得商業分析等7張金融科技證照。

隨著新興科技不斷創新，金融科技近年來在金融業的重要性與日俱增。不過，業者普遍面臨金融資訊或數位金融人才不足問題，有必要採取具體方式協助金融機構進行人力培訓、擴大推動全方位金融科技人才養成，並加速人才普及與運用能量。

對此，金管會2020年8月公布金融科技發展路徑圖時，特將「研議建立金融科技證照制度」列入重要推動措施之一，並由金融研訓院、證基會、保發中心等組成核心工作團隊，歷經1年半研究、規畫及籌備後，宣布「金融科技能力認證機制」將於近期啟動。

金管會綜規處副處長林羲聖表示，金融科技能力認證機制區分為基礎能力與專業能力認證。欲取得專業能力認證，除了從事金融科技、數位金融、資訊等相關職務逾3年的現職金融業從業人員外，需先通過基礎能力認證，包含科技力、金融力及程式力。

專業能力則從銀行、保險、證券、期貨、投信投顧各業別與金融科技相關職系出發，大致分為商業分析、使用者介面與體驗、資料分析、數位商品設計、數位法遵風控、數位行銷、保險科技行銷等7張證照，依各職系所需職能，對應若干專業科目。

林羲聖指出，專業能力的培訓及認證將由研訓院、保發中心及證基會負責辦理，學員先參加專業科目課程再參加能力檢測，培訓成績、能力檢測均達70分以上合格者，即取得該專業科目能力認證。取得某一職系所有專業科目能力認證證明，即取得該職系能力認證合格。

林羲聖表示，金融科技能力認證機制採取「分科檢定，組合取證」模式，除可吸引科技專才往金融領域發展，或由現職金融從業人員進行工作技能轉型，同時運用職系分類，針對金融機構需求高但技術或人才有落差的業務，優先導入資源。

林羲聖指出，推動金融科技能力認證機制，為提供金融業攬才時能有較客觀統一的標準可依循，未來金融科技人才透過此機制取得認證資格。許多科目的培訓不僅講授、也包括實作，可有效縮短學用落差，增加潛力人才成為實務應用的即時力。