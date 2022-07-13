新北住都中心打造「新北都更大聯盟」，號召更多民間業者加入都更行列，提升市民居住品質，圖為都更大聯盟成立場景。(住都中心提供)

新北住都中心匯整出業者不願進場的六大都更案，透過同仁不斷協商努力，在短短一年多內完成或是進入都更程序，圖為板橋「油庫口」案場景。(住都中心提供)

新北住都中心努力大陳社區公辦都更案，近期單元三已與皇翔簽約，其他單元也將陸續進行中，成效卓越，圖為永和大陳社區空照圖。(住都中心提供)

新北住都中心匯整出業者不願進場的六大都更案，透過同仁不斷協商努力，在短短一年多內完成或是進入都更程序，圖為新店「大溪地」海砂屋社區場景。(住都中心提供)

「住都中心一年多解決20多年都無法解決六大都更案，困難的解決了，其他就是水到渠成！」身兼新北住都中心董事長的副市長陳純敬13日指出，住都中心不與民爭利，除主動協助民間不願碰的六大都更案，更攜手民間業者成立「新北都更大聯盟」，鼓勵業者投入，讓「都更三箭」邁向「萬箭齊發」，提升市民居住品質，符合市長侯友宜「安居樂業」政見的核心價值。

陳純敬指出，新北住都中心是目前全國唯一辦理民辦都更的行政法人，由中心擔任案件顧問，與建商合作完成都更，主要重點放在海砂屋重建等重大難題。

因此，住都中心匯整出業者不願進場的六大都更案，包括拆除完畢的新莊「公園一路」，這是住都中心第一件進場協助並開工的都更案，其後「海砂屋一條街」之稱的蘆洲長安街、新莊中港路、新店大溪地社區、板橋人氣名店「油庫口麵線」文化路巷內社區等，經過同仁不斷協商努力，在短短一年多內完成。

他說，這六大都更案延宕了20多年，牽涉到諸多難題，例如新莊「公園一路」案的地主盼望公權力介入提升公信力；蘆洲「長安街」海砂屋部分住戶對重建利益有落差；板橋「油庫口」案卡關在國有地及基地缺乏建築線，新店「大溪地」海砂屋社區因繁複法令及住戶意見分歧等，經住都中心持續溝通與輔導下逐一化解困難。

另外公辦都更部分，永和「大陳更新單元3」則因產權複雜，且部分所有權人失聯或早已搬離，住都中心投入大量人力與時間才完成住戶意願整合。

陳純敬指出，除了解決難題，住都中心為了引接民間資源，擴大新北都更量能、加速推動都更，2011年12月與新北五大專業機構組成互惠便民的「新北都更大聯盟」，在整個聯盟的運作下，各機構發揮專業實力、各司所長，降低投資者風險，加速都更數量倍增。

中心目前已累積舉辦229場說明會，服務超過萬人次，介紹新北市府多元都更策略及都更基本常識，協助社區住戶跨出都更整合的第一步。

說明會以四種方式舉辦，分別為「都更三箭說明會」、「15人聯署說明會」、「社區辦理說明會」及「里長都更說明會」，也試辦「好夥伴計畫」來廣邀對推動都更有熱忱的夥伴一同努力。

陳純敬說，中心導入ISO國際認證創新作法提升新北社宅品質，訂出一套公平、公正、公開的招租申請作業標準，無論是前端申租民眾、後端審查人員，都有一套完整作業手冊。

同時，新北更採用大數據方案，例如用後評估（POE）方案，釐清入住前事先無法預測的問題、居住者的潛在需求，除了提出解決辦法，也會累積大量數據，作為未來法令修改的基準以及新設計提案參考，讓社宅設計規劃符合大多數民眾需求。