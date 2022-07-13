彰化一名蔡姓男童確診康復後，突頭痛欲裂到敲打自己的頭部，送醫檢查發現罹患腦瘤，緊急開刀後陷入昏迷，無論怎麼刺激，男童都沒有任何反應，醫師表示，男童有腦死或變植物人的可能，只能等待奇蹟出現，令家屬心急如焚。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，朋友的小孩日前確診新冠肺炎，依照規定隔離逾14天康復後，到醫院做PCR結果Ct值仍偏低，男童在確診前有頭痛的情況，就醫診斷為鼻竇炎，持續服用抗過敏藥物控制。

原PO表示，周日（10日）男童突頭部劇痛，痛到還會敲自己的頭，家屬趕緊送彰濱秀傳醫院急診，因醫療設備有限，昨日又緊急轉院到台中榮總，院方檢查發現男童有腦瘤，於凌晨緊急開刀降腦壓，術後卻陷入昏迷，無論用燈光照眼或刮腳底板都未出現反射動作，醫師說有腦死或植物人的可能，現在唯一能做的就是等待奇蹟，目前在負壓隔離病房觀察。原PO難過地說，幼小的生命才要開始，就遇到考驗，希望大家能夠幫忙集氣。

貼文引發3.6萬網友替男童加油，「弟弟加油」、「弟弟加油早日康復」、「加油，希望弟弟渡過難關」、「一定會好起來的，加油」、「祈禱平安健康」、「加油！弟弟一定能戰勝病魔」、「弟弟，你是最棒的，加油，一定可以平安渡過」。