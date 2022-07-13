一名已婚補習班女老師與楊姓男子發生婚外情，兩人透過手機拍下在客廳及房間穿著睡衣的親密照並偷偷存在雲端，但妻子事後將使用過的手機還給丈夫時，確忘記登出Apple帳號，丈夫順勢利用密碼進入，雲端硬碟，竟發現妻子在外偷吃，一怒下向兩人求償，新北地方法院判兩人需連帶賠償30萬元。

根據判決書，丈夫向法官控訴擔任補習班老師的妻子，與楊姓男子於107年10月7日至109年7月19日間擁抱、相互貼臉、親吻臉頰、接吻，因此合理懷疑兩人發生性行為4次，導致他與妻子離婚。

但是妻子辯駁，丈夫長期在外喝酒應酬，導致夫妻爭吵感情不睦，兩人雖然協議離婚辦妥離婚登記，但隔年又再次結婚，但經過共同努力，難再維繫婚姻關係，於是再度離婚，3名未成年子女均由她單獨承擔扶養、教育等費用，但她收入不豐，實無力賠償丈夫求償之金額。且丈夫是盜用她的帳號竊取雲端硬碟照片，應無證據能力。

楊姓男子則稱，她與女方聊天得知她的丈夫長期在外喝酒晚歸，疏於照顧家庭妻小，導致夫妻常吵架，他基於朋友立場聽女方訴苦排解其負面情緒，殊不知日久生情，造成侵害原告之配偶權，深感抱歉，但強調兩人並未發生性行為，但女方丈夫擅自登入妻子GOOGLE帳戶，竊取其GOOGLE雲端硬碟內之被告照片，嚴重侵害他的隱私權並妨害秘密。

但是法官調查發現，丈夫取得照片的原因，是因張妻子將丈夫借給她的手機重置後還給丈夫，卻沒忘了登出Apple帳號，丈夫順勢將留存密碼，進入雲端硬碟、通訊軟體，才得以存取照片，並非以不法手段取得，判兩人侵害丈夫配偶權，需連帶賠償30萬元