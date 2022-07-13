北部一間知名醫院已婚的男醫師與已婚女護理師萌生愛苗，發展成婚外情，護理師的丈夫發現其拍下親密合照，還在與男醫師的訊息中提及，「墮胎」、「接客還債」等語。台北地院審結，判男醫生須賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，護理師小婷（化名）的丈夫也為同間醫院護理師，而小婷從2019年間開始與男醫師阿土（化名）交往，兩人數度親密出遊，拍攝相擁與接吻的照片，傳送親密的訊息並發生性關係。

小婷丈夫拿出小婷與阿土的對話紀錄控訴，阿土曾說，「抱，一天也是很辛苦的過去」、「在期待一起看診的時間，老婆加油」，小婷則回覆，「你不在的時候，我好想你，但我已經不敢再要求你的心裡有一個我」、「原諒我還愛你..做你的老婆是很幸福幸運的，希望你的老婆明白這個幸運」等語。認為阿土已導致他的配偶權嚴重受侵害，憤而控告阿土，求償150萬元。

阿土辯稱，小婷是同診間的護理師，兩人因工作而經常往來，與其交往的過程中沒有發生性行為，小婷丈夫當作證據的對話內容，僅是小婷情緒勒索的挽回言論，與小婷的不倫戀曝光後，他也立刻與小婷分手，回歸家庭，認為自己有悔改之心。

台北地院審理時，法官發現，小婷曾在被阿土妻子控告求償的案件中，坦白在周男要求下，兩人發生親密關係並交往，此外，小婷也傳訊息給阿土，內容提及，「XX（名字）離開我一段時間了，看著血塊一次次崩落，我很難過也很害怕」、「等我經期過了，我打算接客賺錢還債」等語，故認定兩人確實有身心連結，採信小婷丈夫說詞，審酌後，判阿土要賠償60萬元。可上訴。