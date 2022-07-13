民進黨選舉對策委員會10日決議，徵召衛福部部長陳時中為台北市長候選人。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，陳選在這個時機宣布參選，充滿著邏輯上的問題，不管怎麼自圓其說都不對，更會損害自己形象與參選優勢；可見陳提前宣布參選，是民進黨為救深陷論文爭議的桃園市長參選人林智堅，不得不出的一招。此說法引熱議，大批網友痛批民進黨權謀又只在乎選舉。

逆風的烏鴉昨日（12）在臉書發文表示，歹戲拖了大半年，陳時中終於出來選台北市長了，當然又引起他是不是落跑的論戰，但從邏輯上來看，陳參選的最大障礙就是疫情。

逆風的烏鴉指出，陳時中此時宣布參選，不管怎麼自圓其說，都得從自己在指揮中心的角色是「落跑」、「可有可無」和「豬隊友」三個裡選一個，還要說服台北市民投給一個落跑或可有可無或豬隊友的角色，這太奇怪了。這樣的邏輯謬誤，民進黨當然不會不瞭解。但為了救林智堅，陳只好被迫提前上馬。

此文獲得超過1200個讚、約百則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「真是太可怕了！真夠權謀的，我們的執政黨果然只想選舉也只會選舉」、「一個把選舉看得比防疫跟人命還重要的政黨」、「其實這是小英在下一盤很大的棋」、「陳時中自己已經說了，衛福部長算是自由業」、「他參選佔盡優勢，你沒法評論疫情，不是罰300萬就是造謠。但不談疫情，沒什麼好說了」、「挾指揮官的優勢，就是他至今不辭職的原因」。