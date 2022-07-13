國內兩大法律搜尋資料庫業者「七法」、「法源資訊」，去年2家公司疑因資料庫侵權問題，引發訴訟大戰，「法源」先控告「七法」違反《著作權法》，另「七法」則反控「法源」違反《公平交易法》，其中「七法」告「法源」《公平法》案，台北地檢署上月不起訴「法源」公司及代表人王雨薇。但「七法」公司不服，聲請再議，經台灣高檢署審核後，13日駁回「七法」再議，因此「法源」及代表人王雨薇獲不起訴處分確定。

「法源資訊」成立於1991年，主要業務是建置「法學資料庫」、發行「法源法學資料查詢系統」，成立之初就擊退老牌的「植根法律網」，司法機關大多與「法源」合作建置資料系統，使得「法源」的市占率獨占鰲頭，

另「七法股份有限公司」（Lawsnote）」創立於2016年，以提供線上法學搜尋服務起家，挑戰稱霸台灣法律資料庫系統近20年的「法源」，不少律師界和法學界人士，都對其宣稱要建構「法律版Google搜尋」引擎和資料庫的口號印象深刻。

「法源」認為「七法」的搜尋引擎部分引用的資料，疑似直接連結到「法源」，且有的資料來源，可能直接「Copy」「法源」內容，已涉嫌侵害「法源」的「編輯著作權」，「法源」去年提告後，檢警曾赴「七法」位於新北市三重區的辦公室搜索。新北地檢署仍在偵辦中。

至於「七法」公司則向北檢提告「法源」公司及代表人王雨薇涉嫌違反《公平法》案，北檢今年6月認為罪嫌不足，將「法源」公司及代表人王雨薇不起訴處分。但「七法」公司不服，向台灣高檢署聲請再議，請求高檢署以偵查不完備為由，將全案發回北檢續查。

不過經高檢署審核後，認定「七法」提起再議並無理由，依法駁回。因此「法源」公司及代表人王雨薇獲不起訴確定。據了解，由於「七法」挨告的案件尚未告一段落，因此有法界人士分析認為，目前「法源」公司在這場訴訟戰上可能是暫時領先。