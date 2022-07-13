小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國安基金5千億銀彈最快今天進場！最近4次國安基金買超的標的，包括台泥、台塑、南亞、台化、台達電、鴻海、台積電、廣達、華南金、兆豐金股價均是上漲，國家隊護盤這10檔，買4次大賺4次。

【1】國家隊績效佳 7次進場6次賺

國安基金12日晚間7時突然宣布進場護盤，夜盤台指期急拉300點，兆豐投顧董事長李秀利、康和證券總監廖繼弘認為，政府精神喊話，對提振市場信心，產生一定的效果。

【2】大摩狂砍16檔半導體指標股

半導體好光景告終！摩根士丹利證券劍指邏輯半導體景氣修正至2023年上半年，股價就算領先基本面落底，最快也要第四季才會修正完畢，一口氣砍16檔指標股股價預期。

【3】半導體市況 轉衰訊號乍現

美國記憶體大廠美光（Micron）對本季財測低於預期，而包括台積電等台灣半導體廠6月營收表現同樣欠佳，市調機構IC Insights認為，受到俄烏戰爭及全球通膨等外在變數影響，半導體市場前景充滿不確定性，擔憂半導體業者猶如礦坑裡的金絲雀（Canaries in the Coal Mine），半導體產業循環反轉的初步警訊愈來愈明顯。

【4】全球PC出貨跌幅 近9年最慘

全球PC市場出貨總量在第二季出現近九年以來的最大年減跌幅，依兩大研調機構Gartner及IDC公布之最新數據顯示，全球PC在該季之出貨總量落在7,130萬、7,200萬台左右，跌至2020年第二季以來的單季低點，年減幅各達12.6％及15.3％。

【5】波音6月交機量創逾3年新高

波音12日表示，6月共交付51架客機和貨機，創下逾3年來最高紀錄，其中包括44架737 MAX客機，和7架將作為貨機使用的大型飛機。

波音上半年交機量達216架，年增38％。波音的歐洲對手空中巴士（Airbus）日前公布，上半年交機量持平，達297架。