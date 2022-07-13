涉嫌對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，不滿承審案件的新北地方法院3法官沒有公開審理，且沒有讓他依法閱覽卷證等，聲請法官迴避，另一合議庭審理後認為，承審他的案件法官沒有不能公平審判而應迴避之情形，裁定駁回，林不服提抗告，台灣高等法院駁回確定。

林秉樞遭檢察官提起公訴後，新北地院經抽籤分案後，由審判長謝梨敏、受命法官謝茵絜及陪席法官黃秀敏組成合議庭審理，因案件有違善良風俗之虞決定不公開審理，林秉樞對此相當不滿，另主張他的律師不能閱覽卷證卷，準備程序違法等，聲請法官迴避。

新北地院另一合議庭審理後認為，林秉樞的聲請，部分顯係出於對法律、事實或法院運作實務之誤認或主觀之臆測，他只是出於片面懷疑，未提出其他具體事證釋明謝茵絜等3法官有不能公平審判而應迴避之情形，他的聲請無理由裁定駁回。

林不服提抗告，高院認為林秉樞主張聲請法官迴避之事由，並未釋明承審法官有何法定依迴避情事，且查卷內證據，亦未達足認承審法官執行職務確有偏頗之虞情事，原裁定據此駁回林的聲請，經核並無違誤，駁回林的抗告確定。