近年來自媒體當道，只要有手機或相機又懂得剪片，都可以在自己擅長的領域闖出一片天成為網紅或Youtuber。形象性感的辣妹網紅歐拉（Aurora Lee）就是其中之一，愛釣魚的她最近曬出自己到海邊釣魚的成果照，但穿著低胸泳衣波濤洶湧的效果太驚人，引來網友虧說：「這線條已經蓋過鮮魚了」、「魚在哪？」。

歐拉在IG擁有4萬多名粉絲，個人的Youtuber頻道從去年底起就常分享自己的釣魚實錄，她不像其他美女怕曬、怕海邊的魚腥味，反而相當熱衷於釣魚活動，不論春夏秋冬，先前她第一集就在冬天到台中港北堤白帶季，狂釣白帶魚，第二集則到台南安平北堤岸拋季繼續享受釣魚樂。

最近歐拉在IG分享多張到台東、墾丁等地釣魚的照片，不怕曬的她臉上掛著大墨鏡及戴著鴨舌帽，身上穿了件運動內衣、短褲、救生衣，露出東西半球雪乳，並露出燦爛微笑，她炫耀說：「解鎖夢幻新郵票-耍午（中文學名：藍短鰭笛鯛）」，但不忘搞笑補充不是自己釣的，「恭喜釣友」。

見此，網友留言說：「這樣釣魚不會曬傷嗎」、「這樣一直中魚是對的嗎」、「這種陽光下還這麼白，一定是天生麗質」、「美女身材真的好」、「我不相信我在恆春釣魚釣那麼久都沒遇過」、「魚一定是被勾上來的，釣客太銷魂」。