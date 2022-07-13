陳雙全深夜在臉書PO文，表示即日起退出他曾經打拼與鍾愛的國民黨，以表達對國民黨提名作業不滿。（陳雙全臉書）

國民黨將在13日宣布提名現任澎湖縣長賴峰偉競選連任，經過幾個小時的沉澱之後，澎湖縣議會副議長陳雙全在臉書PO文，表示即日起退出他曾經打拚與鍾愛的國民黨，以表達對國民黨不滿。不過地方人士分析，陳雙全退黨聲明中沒說要「退黨參選」，使得澎湖縣長選情更加詭譎多變。

陳雙全表示，他這段日子被民進黨人抹紅、抹黑，打得遍體鱗傷也從不在意，一則上不愧於天、俯不愧於澎湖，所有鄉親都看在眼裡，二來是他相信會被攻擊，是因民進黨認為陳雙全民調具有一戰之力，才會出此負面選戰下策，所以「他自狠來他自惡，我自一口真氣足矣」信念支撐，陳總是一笑置之。

陳雙全指控，國民黨對「公平」的承諾變了，在不公布民調數據的情況下，逕自完成提名作業，讓支持他的鄉親無法接受。陳雙全說為了自清，縱然深愛這個黨也必須退出，不讓支持者陷入兩難。

陳雙全表示，「我已為國民黨出錢出力、盡心盡力將近半生，足矣；剩下的時間與精力，我選擇把我餘生的所有力量，都奉獻給澎湖鄉親。澎湖是我這輩子最深愛的土地，雙全不曾離開，也會永遠留在這裡。只要澎湖鄉親需要，我依然一直都在。」

不過，陳雙全通篇聲明稿沒說出「脫黨參選」，似乎為整合工作埋下伏筆。目前澎湖縣長除了現任賴峰偉之外，馬公市長葉竹林早於去年退出國民黨，以無黨籍身分投入選戰，兩股勢力是否合流值得觀察。民進黨方面，據聞陳慧玲、陳光復的最後一次民調已做完，不過地方傳出蔡英文上周2度勸進楊曜，屬意由楊曜出馬角逐縣長寶座，情勢未明讓澎湖縣長大選形勢更加難辨。