藝人「Hold住姐」謝依霖出道時以搞怪風格走紅，但在2018年3月與多年好友Green結婚並陸續生下2名子女後，她便淡出演藝圈全心在家照顧孩子。而多年來老公Green始終是個謎，近日她則罕見分享兩人逗趣的相遇過程，更表示內容可以寫成言情小說，吸引大批網友關注。

謝依霖近日突然PO出學生時期的照片，並發出長文「介紹一下我的先生Green」，接著表示由於兩人認識時間長達15年整個故事的時間線太長，因此她只能把它當作言情小說在寫，並取名叫「霸道窮鬼與糊塗女丑」。而開頭第一章，謝依霖便公開與老公的相遇過程，兩人在高中時參加「飢餓30」的活動而認識，老公Green的綽號則是她看著對方穿著綠色衣服而亂取「小綠」，直到長大後想變洋氣一點就改成「Green」。

而剛開始，老公Green因經常冰塊臉讓謝依霖以為他難搞，後來才發現他話夾子一開比誰都能聊，後來謝依霖還常常半夜接到對方的電話聊天，讓謝依霖誤以為「他應該gay」，所以當時兩人真的只是純友誼，但後來謝依霖因忙著大學指考而漸漸與對方失聯。故事也到這裡暫時停止，令網友們紛紛敲網續集。

昨日，謝依霖便以「假裝gay接近我的男人」當作第二章開頭，接著透露兩人上了大學後因共同話題漸漸減少也從天天聊天的好朋友，變成發生大事才會打電話的朋友，而Green交女友時也曾告訴謝依霖，還帶回給父母看，但謝依霖心裡想的卻是「嘴真硬～是男友吧」、「太孝順了吧還要演給父母看」還等著看他哪天不需要再演，直到換謝依霖交了一個占有慾極強的男友，才發現Green的反應比任何人都還激烈、激烈，甚至要與她當時的男友通電話確定是真人他才相信，但也因為當時的男友醋勁極強，使謝依霖身邊的好友都被拉入黑名單，不許聯絡，她與Green的關係才又再度降到冰點，故事寫到這裡又到一段落。

由於過程十分生動有趣，令演藝圈好友方志友及網友們看了紛紛留言「拜託你現在原地出書！敲碗敲碗」、「這是我看過最好看的「有時候有標點符號、有時候沒有」的文了！因為內容太精彩所以可以忽略！」、「好有意思噢，等待下集」、「好笑又好看」、「好喜歡這系列的連載 （根本是追番的心情在等）」、「雖然看著文字但耳邊都會有妳的聲音在講這個故事，超好笑～太可愛了」意外引發熱議。