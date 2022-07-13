一位人夫發現妻子和公司的高管外遇，聘用徵信社幫忙調查處理，而徵信社了解事情的原委後，派出美女搭訕員勾引高管，最後使其變心甩了人妻，但出人意料的是，搭訕員事後竟也淪陷在高管的溫柔魅力，還問徵信社能否與高管假戲真作。對此，徵信社只能給予祝福，但也對於失去出手成功率100％的王牌搭訕員感到惋惜。

誠品徵信社昨在臉書粉專發文說，曾有一位人夫委託他們調查妻子外遇，結果發現委託人妻子的外遇對象竟是公司高管，深入調查後發現，其實委託人的妻子與高管早就認識彼此，且在委託人與妻子結婚前，那位高管就追求委託人的妻子很多年，這些年來也持續在各方面關照委託人的妻子，甚至還多次表明希望對方能離婚跟他在一起。

誠品徵信社指出，這位委託人深愛著妻子，只好求助徵信社，希望能找到方法讓妻子收心。最後他們決定要安排一位搭訕員刻意接近這位公司高管，準備要破壞委託人妻子與這位主管的感情，結果不知道是搭訕員的演技太好，又或者是搭訕員本身的個性真的很完美，公司高管竟然很快就淪陷了，本來習慣在感情中不斷付出的高管，第一次遇見會給予溫暖回應的對象，因此當機立斷與委託人妻子分手。

誠品徵信社表示，委託人的妻子在失去主管的特殊關照後，辭去原本的工作，並收心回歸家庭。結果案件結束幾天後，他們收到搭訕員的碰面邀約，會面後時搭訕員坦承自己對那位高管動心了，表示在兩人互動過程中，感受到男方無微不至的照顧，面對突如其來的幸福，讓搭訕員想起自己悲慘的童年和破碎的感情，讓她忍不住淚喊「從小到大都沒人這麼照顧我！」因此詢問公司他們能否真的交往。

對此，徵信社則說「你能幸福，我們自然樂見其成！」至於後續搭訕員是否有跟高管坦承一切，就不是他們所能干涉的。只是每每想到這件事情，就會讓他們感到惋惜，忍不住想對那位高管說「把那個出手100％成功的搭訕員還給我們。」也誠摯地希望未來不要接到這位搭訕員的委託。