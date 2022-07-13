伊朗製「燕群」（Ababil）-5無人機

美國政府說，伊朗已提供俄羅斯數以百計無人機，以用來對付烏克蘭。儘管德黑蘭在無人機設計與使用上同樣經驗豐富，但至今在俄烏戰爭中，烏克蘭在使用武裝無人機上仍占了上風。

據《動力》（The Drive）網12日報導，伊朗武裝無人機將賦予俄羅斯打擊新選擇，如攻打深入烏克蘭較高價值的資產在內。此外，伊朗提供莫斯科應有盡有的無人機，也是政治意向的重大聲明。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，包括武裝無人機在內，伊朗政府準備盡快提供俄羅斯多達數百架無人機。雖然相關時間表的細節並未公開，但他說，美國情資顯示，伊朗準備最快7月初就協助訓練俄軍使用這些無人機。

1/ QUICK THREAD on Iranian drones to Russia (summary of yesterday's Tweets): Did not see this coming. Thought that Russia would acquire Chinese drones, if anything. Possible Iranian candidates may include Ababil, Mohajer and Shahed varieties. https://t.co/hxZMpqm9rT pic.twitter.com/kp1SdJsGGj — Samuel Bendett (@SamBendett) July 12, 2022

儘管伊朗官員駁斥了相關消息，但外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）告訴半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim），早在俄烏戰爭前，伊朗和俄羅斯在某些現代技術上就有合作的歷史。不過，他也強調，最近雙方在這方面並沒有特殊發展。

雖然有人推測，俄羅斯向伊朗採購的，可能是類似土耳其「旗手」（Bayraktar）-TB2的武裝無人機。但由於蘇利文提到伊朗將提供俄羅斯數以百計無人機，聽來比較像是有去無回的較小型自殺無人機。

伊朗製自殺無人機不時在中東現蹤，用以攻擊沙烏地阿拉伯的石油基礎設施，有時導致重大損害。然而，至今俄羅斯在烏克蘭戰爭中並未廣泛動用武裝無人機，而是用無人機對烏克蘭進行監視偵察。

若就進行長程攻擊來說，伊朗無裝無人機要比用巡弋或彈道飛彈便宜多了。雖然伊朗製自殺無人機並不精密，但卻很適合用來對基礎設施進行精準攻擊。

而它們的航程意味著可能用來攻擊包括烏克蘭首都基輔在內的烏西目標，甚至很可能用來對基輔進行無差別式報復攻擊。