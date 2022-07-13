美國將公布消費者物價指數，投資人憂心經濟成長，道瓊工業指數下跌192點。不過台股今(13)日受到國安基金昨日召開臨時會，決議出手護盤消息激勵，早盤上漲430點，最高逼近約14400點，指標股台積電一度狂拉22.5元來到472元。

半導體股展開反攻，台積電暴漲近5%，聯電漲幅逾4.5%來到39元，貨櫃三雄漲幅均超過3%，電金傳全面上攻，帶動台股早盤大漲逾400點。

國安基金最快在今日啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，將為台股注入活水，法人指出，國安基金宣告進場護盤有利提振短期市場信心；但需要注意的是，國安基金宣告進場護盤無法扭轉中長期轉弱的基本面，保鮮期恐怕只有1至3週，因高通膨與高庫存雙重效應帶來全球經濟衰退，維持對台股中長期偏空的看法不變。

道瓊工業指數下跌192.51點或0.62%，收30981.33點。標準普爾指數下挫35.63點或0.92%，收3818.80點。以科技股為主的那斯達克指數下滑107.87點或0.95%，收11264.73點。費城半導體指數小漲4.487點或0.18%，收2558.173點。