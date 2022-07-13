新北幼兒莫德納疫苗，14日預約21日開打。（葉德正攝）

疫情趨緩，幼兒保護力仍要持續提升，新北市長侯友宜今表示，新北6個月到5歲幼兒莫德納疫苗14到19日日開始放預約，21日到24日開打，包括亞東、雙和、三重聯醫、慈濟、淡水馬偕與恩主公醫院都會開設專診提供接種服務，後續248家醫療院所、29家衛生所與中和環球購物中心也會陸續開設專診接種。

侯友宜表示，新北疫情逐漸緩降中，但下降速度確實不夠快，還是要戰戰兢兢做好防疫工作，新北市居家照顧案件至今收治與解隔人數已經超過70萬人，量非常大，從基層到核心醫院都是全力以赴，非常辛苦。

另新北市平均醫療資源全國倒數，但疫苗接種人次已達1002萬8000多人，兩項工作都是創紀錄， 真的辛苦大家，但他強調，這場戰役還沒有結束，仍然要提醒市民把自己身體健康落實做好，才可以守住健康，同時他會持續跟市民並肩作戰，穩定疫情，讓疫情降到最低，疫苗接種有一定保護力，提醒幼兒來預約施打。