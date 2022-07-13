一名北部跆拳道教練擔任15歲的少女學員教練期間，兩人結交為男女朋友，在半年內，教練就帶著少女在跆拳道館、賓館、住處等地，發生50次性關係，少女指稱2人交往時幾乎每天都有性行。一審法院依「對14歲以上未滿16歲少女性交罪」共50罪，合併判處2年徒刑；但教練不符一路上訴到最高法院均被駁回。由於兩人並未和解，少女事後向教練求償，高等法院將在今日宣判。

根據判決書，該名跆拳狼師於102年於北部某道館任教時，擔任15歲女學員教練，兩人事後結交為男女朋友，半年內分別在道館、賓館與教練住處等處發生高達50次性關係。

少女證稱，她與被教練是在102年7至8月間交往的，後來在103年3月間分手，在交往到分手的半年間，被與教練發生超過50次的性行為，幾乎每天都會發生性行為，連我生理期來都會。

法院審理時，教練也供稱：承認檢察官起訴50次的合意性交，至於各次發生性關係的地點，但他已經沒有印象了。

一審法官將教練涉犯50個「對14歲以上未滿16歲少女性交罪」，每罪判刑3月，合併判處2年徒刑。但教練認為判刑過重，上訴高等法院。

高等法院認為，一審法院判處已屬「極低度之刑」，其訂應執行刑2年已給予相當的刑罰折扣，因此維持原判，仍判教練2年徒刑。事後業教練又上訴最高法院，仍遭到駁回。