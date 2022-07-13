黃嘉千6日證實和夏克立的16年異國婚姻觸礁，2人將打離婚官司，夫妻之間的財產也成為外界關注焦點，黃嘉千曾表示，她不愛花錢，不過置產是她興趣，曾有報導指出，黃嘉千在加拿大、馬來西亞和台灣都有房產，而她結婚時在南港以2千萬購入的「溫哥華花園」，賣出時已4千萬元。

黃嘉千、夏克立鬧婚變，夫妻的財產分配引發各界關注，根據《鏡週刊》報導，黃嘉千曾表示，她在30歲開始買房、賣出賺到錢後，體悟到覺得這是存錢最好的方式，黃嘉千不愛花錢，不過置產是她興趣，「覺得就是要買房子，再怎樣都要有一個家」。

黃嘉千除了在台灣置產外，在加拿大的魁北克、溫哥華有2間房，登記在自己跟夏克立的名下；至於馬來西亞，則是夫妻旅遊時，看好當地房市前景，在吉隆坡雙子星塔附近買下一間房子和一店面，黃嘉千也置產有術，結婚時在南港以2千萬購入的「溫哥華花園」，賣出時已4千萬元。

除了買房外，黃嘉千也買地，曾在宜蘭買五十幾坪正對海灘的地，她認為，現在宜蘭已經沒有這種面向海灘的好地，現在就當作養地，等漲了再賣。如今黃嘉千、夏克立將對簿公堂，如何分產勢必成為焦點。