民進黨選對會日前拍板徵召衛福部長陳時中選台北市長，事後陳時中受訪時稱政務官體系是自由業，「隨時可以來、隨時可以走」。民眾黨發言人楊寶楨怒罵，陳時中把這樣重要的工作當作「自由業」，「難怪防疫措施安排得亂七八糟，政策朝令夕改，講話還顛三倒四！」

楊寶楨昨（12）日在臉書表示，陳時中做牙醫時拋下病患去當官，當防疫指揮官時又拋下人民去選舉，「『落跑』簡直是刻進陳時中部長的DNA，如果未來選上台北市長，是否又要落跑去選總統呢？」

楊寶楨指出，陳時中明明說「進到政務官體系裡是自由業」，被質疑砲轟後還想硬拗，但解釋早已來不及，因為他已經將心裡的想法說出來。

楊寶楨認為，「隨時可以來、隨時可以走」，對於政務官的解讀相當不負責任，因為政務官除了是長官的需要，更是人民的託付，但陳時中卻將如此重要的工作當成自由業，「難怪防疫措施安排得亂七八糟，政策朝令夕改，講話還顛三倒四。不尊重自己的工作，等於沒把人民放在眼裡！」

楊寶楨說，疫情還不到結束的時候，但陳大將軍卻自我感覺良好，認為已經大勝，準備要領賞，民進黨還試圖將他造神成防疫英雄，「其實真正的英雄是每個認真防疫的國民，不是整天只會爭功諉過，而且急著想要落跑的防疫指揮官」。