36歲大陸女歌手弦子早年跟潘瑋柏合唱《不得不愛》及名曲《沿海地帶》走紅，2016年初她閃電與同為歌手的李茂結婚，並生下一子「暖哥」。最近弦子難得曬出自己穿比基尼泳衣的美照，可見她上半身除了內衣外還披了件針織背心，下半身僅穿一件小褲，中空露出微凸小腹，引來網友問是不是懷了二胎，她則回了哭泣的表情符號。

弦子和李茂2016年結婚，小倆口透露是在洗澡全裸時突襲求婚成功，讓弦子笑說想逃都逃不了，同年兩人7月生下兒子，父母倆顏值都高，自然讓許多粉絲相當期待孩子長相，忍了兩個月後李茂才分享兒子照片，預防毒舌網友會湧出大肆批評，李茂還強調說：「沒別的要求...說帥的一律點讚，說不好聽的一律拉黑！」網友也識相回應：「帥帥帥！暖哥睫毛好長」、「暖爸暖媽這麼帥了，暖哥就更帥了」。

弦子2016年嫁給李茂。（圖／翻攝自弦子Stringer微博）

弦子曬出辣照。（圖／翻攝自弦子Stringer微博）

同年9月，李茂發長文，自曝妹妹實習時被上司性騷擾，「妹妹並沒有太多社會經驗，這是她第一份工作，事發之後想著息事寧人，她擔心工作，擔心安全，隔了兩天才告訴我」，幸好事情爆發24小時後，該主管就被開除，讓李茂鬆了口氣。

弦子小腹微凸。（圖／翻攝自弦子Stringer微博）

近日，弦子罕見曬出辣照，中空露出纖腰，但或許是角度問題，肚子上的肉引人注目，有人說：「二胎了是嗎」，她回哭泣符號不敢說話，又有人說：「姐姐前段時間鍛煉的馬甲線呢」，弦子開玩笑回：「要感謝上天賜予我們美食，尊重廈門的美食文化」，另有粉絲追問：「是不是懷二胎啦」，弦子表示：「那它可能小名叫早飯」，否認二度當媽。