黃嘉千與夏克立16年異國婚姻觸礁，預計暑假過後對簿公堂，雙方友人接連跳出來控訴對方諸多罪狀，如今傳出黃嘉千擔心自身安危，在加拿大時曾打電話向友人求助，返台後更管控家人行徑，不許任何人和夏克立有聯繫。

黃嘉千宣布與夏克立離婚，她表示此決定非常艱難，對於占用社會資源深感抱歉，好友竇智孔在第一時間發文暗罵夏克立「垃圾」，郎祖筠也透露女方友人「手中有證據」，只是忍著不發，不過夏克立友人反指控黃嘉千5罪狀，指控她逼簽自願分居文件、製造家暴錄音，不過黃嘉千面對這些指控似乎不受影響，近來照常排練舞台劇，心思仍放在工作上。

根據《鏡週刊》報導，士林地院做出裁定同意黃嘉千離婚請求，不過夏克立則向加拿大法院控訴黃嘉千未經同意就把家人帶回台灣，明顯違反《海牙國際公約》相關規定，此外還控制家人行為，嚴禁與他有任何聯繫，飽受骨肉分離之苦，不過有另一說是黃嘉千飽受生理與心理折磨長達4年，在加拿大時還擔心自身安危，打電話向友人求助，甚至申請類似保護令的文件，夏克立無法輕易接近。

竇智孔日前在臉書寫下：「下課粒，不是助理，因為，他是垃圾」，被外界猜測是暗諷夏克立，雖然事後解釋「朋友家的狗咬人了，單純上來抒發罷了」，但被認為案情不單純，根據《自由時報》報導，夏克立對此事僅表示「我有看到」，並無吐露更多細節，似乎不想多談此事。