我國各項運動好手正在美國伯明罕參加世界運動會，並拿下多面獎牌，而女壘的表現也相當不錯，昨天以4：1擊敗義大利，以分組第二晉級四強，今天與日本爭奪金牌戰門票，可惜最終遭到對手7：0完封，無緣晉級，台灣時間明天凌晨將與美國、澳洲之間落敗一方爭取銅牌，仍有機會奪牌。

中華女壘以分組第二晉級四強，碰上日本，對方在A組取得龍頭寶座，實力相當強悍，而此戰我國先發邱安汝表現不佳，主投2局被敲4支安打失2分，接著柯夏愛接手，無奈再遭痛擊，5局挨了1發2分炮，隨後換上杜雅婷，仍無法守住對方的強大火力。

最終就以0：7遭日本完封，無緣晉級決賽。這次中華女壘首戰先以9：4力退加拿大，奪得雙方近20來對戰首勝，開出好彩頭，接著面對世界排名第1的的美國以0：7敗下陣來，昨天找回信心以4：1擊敗義大利，可惜今天輸球，但仍有機會拚下1枚銅牌，對手是美國與澳洲的落敗方。