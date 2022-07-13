SOGO案再爆11名立監委？辦案人員：報導不知所云 09:152022/07/13 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地院。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有周刊今爆料，SOGO案再扯出11名立監委遭「波及」，但據參與本案的辦案人員透露，對於該周刊報導內容「毫無所悉」，也不知道該周刊報導的消息來源及依據為何。 安倍淪代罪羔羊遭誤殺？日媒曝山上徹也其實更恨他 直擊許瑋甯拍戲收工低調搭邱澤「愛妻專車」昔曝要走很 久 上海現網路防疫 與確診者同一微信群組被隔離 #SOGO #11名 #監委 #辦案 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃消防員接獲急產案件 驚見胎兒被羊膜完整包覆 16:442022/07/10 社會 新北市開設新住民保母專班 結訓即具居家托育人員資格 15:542022/07/07 生活 從「最成功領袖」到狼狽滾蛋 強生政治歷程一次看 19:382022/07/07 國際 天母3家百貨業績超狂 今年目標再破百億 15:102022/07/07 生活 狡詐盜徒！ 穿刑警背心佯辦案搶劫 還栽槍毒嫁禍防報警 17:202022/07/10 社會 柯南國際 臺日合作優化評鑑深度 04:102022/07/06 產業特刊 期交所辦期貨商內控宣導 04:102022/07/07 證券．權證 中華快遞加薪5000 台鐵員工怨：王國材不要大小眼 14:362022/07/12 生活 科技業搶才 行庫陷資訊人力荒 04:102022/07/11 金融．稅務 西苑高中性騷不當管教 監察院通過糾正 22:472022/07/07 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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