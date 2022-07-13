國際新冠疫情趨緩，許多民眾準備出國，但害怕在飛機密閉空間裡被傳染，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引用國外研究表示，搭飛機的「空中傳播率」比地面上低太多，至於飛機上最安全的座位，是最後一排以及靠窗座位，與人接觸最少。

黃軒昨天在臉書分享飛機座位該坐哪較安全，根據美國伊利諾大學（University of Illinois）研究，機艙內最安全的座位是在最後一排，因為飛機最後幾排的病毒微粒傳播較少，且大部分人都不喜歡坐在最後面的位子，再加上已經是最後一排了，後面沒有人對你咳嗽，只是下飛機得等很久。

黃軒指出，據美國另一篇研究分析，除了最後一排，最安全的座位是靠窗的位置，因為靠窗乘客只有約43%會到處走動，而靠走道的乘客則高達80%會起來走動。

黃軒表示，以發生近距離接觸的機會次數而言，坐靠窗者與其他人有12次近距離接觸，坐中間者58次，坐走道者則最多，有64次，因此坐靠窗戶的座位，能減少在機艙內走動，也減少與其他乘客和機組人員近距離接觸的機會，降低傳染風險。

除了選對座位可降染疫風險外，黃軒指出，研究人員還發現，不管坐在哪裡，只要在機艙內全程戴口罩，就可降低30%的傳播率，以及當全機客滿，所有機艙內的環境條件一樣時，萬一有陽性個案持續咳嗽，全程沒戴口罩者有16.6倍風險會被傳染，而全程戴口罩的旅客僅有12.1倍的傳播風險。

黃軒提醒，全程戴口罩、完整接種疫苗是一定要遵從的措施，之後再來考慮飛機上的座位。