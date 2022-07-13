誠品信義店與房東統一集團續約機會渺茫，這也是誠品董事長吳旻潔接班5年來遇到的最大難關，回首過去2年與統一爭取的歷程，吳旻潔感慨表示，「能做的都已經做了」面對接下來的挑戰，吳旻潔喊出18字金句，並曝光她的新藍圖。

信義誠品與房東統一的租約將在2023年底到期，市場傳出統一考量租屋投報率、有意收回經營自家品牌等原因，無意與誠品續約。18年前，統一集團創辦人高清愿將黃金地段租給同為台南幫的誠品創辦人吳清友，但如今兩集團都已經輪到下一代接班，時空背景早已經不同，雙方考量的重點也跟當初不同。

鏡週刊報導，誠品董事長吳旻潔透露，從2年前開始就已經積極與統一溝通續約議題，但都不得其門而入，碰了軟釘子。6月吳旻潔罕見在股東會向統一喊話，「請給誠品生活一個公平考試的機會」顯然已是最後一搏。

可惜，經過長時間的努力，誠品續約機會仍低，吳旻潔感慨表示，「這一刻，我突然覺得信義店離我有點遙遠，能做的事情差不多就這樣，該放下往前走了。」她也用18字金句「得之可喜、但憂慮亦多，失之可惜、但希望無窮」為此事做出總結。

展望未來，吳旻潔肯定表示，台北黃金地段一定會有24小時的誠品書店，同時誠品也會打造「誠品全通路生態圈」結合實體書店與線上電商，不會放棄閱讀這件事。