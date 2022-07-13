民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文爭議，引發政壇論文大戰。擁有美國哈佛大學碩士、美國哥倫比亞大學博士班學歷的國民黨前立委蔡正元表示，他曾親自去查驗新北市市長侯友宜的博士論文，得到侯的指導教授親口認證，百分之百是侯自己寫的。此消息引熱議，不少網友對侯有博士學歷相當吃驚，盛讚侯有能力又有學歷，兼具草根與學術風範。

蔡正元昨日（12）在《中天新聞》節目〈大新聞大爆卦〉表示，他曾擔心侯友宜的博士論文是否也是抄的？還特別去把侯的博士論文調出來，論文題目是《台灣地區性犯罪殺人案之研究》，是很專門的犯罪心理學研究。

蔡正元指出，侯友宜的論文寫得很厚，雖然他不可能看得懂真正的核心問題，但他認識侯友宜的指導教授，那位黃姓教授是他的結拜兄弟，便向黃請教侯當年寫論文的過程。黃則開玩笑說：「侯友宜如果當總統搞不好會修理我，因為我把他噹得很慘！」黃強調，警察大學知道學生未來都要當大警官，所以「品管」相當嚴格，更掛了保證：「侯友宜的論文，百分之百自己寫的！」

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「原來侯市長是博士！不說我都還不知道！」「侯市長絲毫沒有學者氣焰，不像一些自以為是的學者」、「侯友宜把自己的卓越藏得很好，大警官出身果然內斂」、「侯友宜很草根接地氣，不說真的不知道他是博士，真是有能力又有學歷，雙重風範」、「真漢子」、「真金不怕火煉」。