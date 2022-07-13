愛立信、高通和法國航太公司Thales(Euronext Paris: HO)最新宣布，計畫將5G帶出地球，透過低軌道(LEO)衛星提供5G連網。此項合作在今年3月獲得國際電信標準組織3GPP的核准之後，愛立信、Thales和高通技術公司展開了測試和驗證，主要關鍵就是在讓5G首次支援非地面網路。

愛立信、高通和法國航太公司在各自進行了包含多項調查和模擬測試的詳細研究之後，三方計畫展開以智慧型手機使用案例為重點的5G非地面網路（5G NTN）測試和驗證。測試和驗證結果有效地意味著未來的5G智慧型手機能夠在地球上的任何地方利用5G連網，並為寬頻資料服務提供全面的全球網路覆蓋，包括通常只有傳統衛星電話系統覆蓋、資料連接能力有限的區域。透過低軌道(LEO)衛星提供5G連網能力預計將帶來多項優勢，包括在極端地域、跨越海洋的偏遠地區或缺乏地面網路的其它地區提供網路覆蓋。

愛立信資深副總裁暨技術長Erik Ekudden表示，愛立信、Thales和高通技術公司的此項測試與驗證合作，將成為通訊史上的一座重要里程碑。該項合作的最終結果實際上意味著，透過5G衛星和地面網路的協作連接，使用者無論身處海洋中央、偏遠的森林或是地球上的任何地方，都可以獲得高階、安全且具有成本效益的連網能力。

高通技術公司工程部門資深副總裁John Smee表示，為了實現連網無所不在的承諾，5G還必須能夠在沒有地面蜂巢式網路的區域，無論是海上還是偏遠地區，提供網路覆蓋。我們與愛立信和Thales規劃的研究，將成為推動該項關鍵技術成為現實的重要一步。

Thales策略、研究與技術執行副總裁Philippe Keryer表示，5G網路的部署標示著電信產業的重大變革。它徹底改變了遊戲規則，不僅帶來了全新的商業機遇，而且改變了在連接和保護數十億人和物所需的能力。Thales透過集團內的各項不同活動深度參與其中。Thales與愛立信和高通技術公司的研究合作，將網路韌性和安全性提升至全新水準。

此項合作在2022年3月獲得國際電信標準組織3GPP的核准之後，愛立信、Thales和高通技術公司展開了測試和驗證，是5G首次支援非地面網路。測試目的是驗證實現5G非地面網路所需的各種技術組件，包括5G智慧型手機、衛星酬載和地面5G網路系統。