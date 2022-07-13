BWF超級500系列新加坡羽球公開賽今天（13日）進入第2天賽程，上午9點女單就送上戴資穎、白馭珀台灣羽球女單一姐、二姐較量，比賽歷時29分鐘，小戴以21比17、21比16收下勝利。

戴資穎在本週更新的世界排名持續留在第2，白馭珀則是維持在第41名，隨後第42名是今年狀況不錯的許玟琪；這場「寶島內戰」首局前半局戴資穎、白馭珀互相拉鋸，7次戰成平手，白馭珀11比10領先進入技術暫停，回到場上後在12比12再度平手後，白馭珀出現較多失誤，慢慢適應場地風向的小戴則是連拿4分穩住領先，進而21比17先馳得點。

經過首局熱機，第2局戴資穎更加進入狀況，雖由白馭珀拿下這局第1分，但小戴連得5分取得優勢，白馭珀追回1分後，小戴又是一波5比0小高潮持續擴大領先分差，以11比4進入技術暫停休息，下半局小戴打起來還是相對輕鬆，白馭珀最近追到3分差，最終還是無法翻盤，由小戴帶走兩人交手2連勝。