阿爾及利亞一直在尋找T-62坦克的新應用方式，該國7月5日獨立建國60周年紀念日上，決策者決定魔改成坦克支援戰車−結合坦克底盤和步兵戰車砲塔的BMPT-62。

而出現在阿爾及利亞閱兵儀式上的載具，類似俄羅斯提出的坦克支援戰車概念，目前最具代表的就是 俄羅斯的BMPT「終結者」( Terminator / Terminator 2) 坦克，不過阿爾及利亞決定，選擇比較便宜的方式來滿足這個戰鬥崗位。他們在 T-62 坦克底盤上搭載了BMP-2M的Berezhok砲塔，可是為了把尺寸差這麼多的砲塔塞進T-62原有的砲環內，勢必得對車身和砲環做出許多調整。

新砲塔頂部裝甲的厚度，目前還沒有相關資訊，但從外觀來看，明顯增加了車身整體高度。此外，車輛頂部裝甲原本就是最脆弱的地方，因此這類輕型砲塔可能會讓上方防護更脆弱，當擊中砲塔的側面或是後方時，任何機砲，甚至重機槍都能擊穿它。

Berezhok砲塔全重3.25噸，裝配了兩組雙聯裝的9M133短號反坦克飛彈 （9M113）射程可達 5.5 公里。主要武裝是30mm 2A42機炮、30mm AGS-30M 榴彈機槍以及7.62mm PKTM同軸機槍，並搭載了全新的彈道電腦、光電設備，能顯著提高車輛和對抗各種威脅的能力。此外。據俄聯邦儀器設計局（KBP）說，新的射控系統能進行兩組反坦克發射彈齊射（SAVLO），一次兩發以確保摧毀目標。

全新設計的 B05Ya01 Berezhok砲塔（圖：俄聯邦儀器設計局）

阿爾及利亞去年購已買過 360 套Berezhok砲塔，並將既有的BMP-2 步兵戰車升級成BMP-2M。據Military.Africa報導，新的一筆Berezhok砲塔超過400套，並將用於升級老式的BMP-1。目前還不清楚安裝在T-62上的塔式系統是否是同一筆訂單，不過整體來說，考慮到阿爾及利亞的條件，與新開發一輛重型步兵戰車或是購買BMPT-72相比，這套方案肯定會比較便宜。