國安基金決議進場，台股早盤大漲逾400點，台積電、聯電、聯發科、長榮等權值股強彈，指數收復萬四關卡，來到14300點關卡之上。
至9時4分左右，台股加權指數大漲404.28點，來到14354.9點。
觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤大漲20元，來到469.5元，漲幅4.45%；鴻海上漲近2.5%，聯電、聯發科上漲約5%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開紅盤，漲幅在3到4%。（編輯：趙蔚蘭）1110713
國安基金決議進場，台股早盤大漲逾400點，台積電、聯電、聯發科、長榮等權值股強彈，指數收復萬四關卡，來到14300點關卡之上。
至9時4分左右，台股加權指數大漲404.28點，來到14354.9點。
觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤大漲20元，來到469.5元，漲幅4.45%；鴻海上漲近2.5%，聯電、聯發科上漲約5%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開紅盤，漲幅在3到4%。（編輯：趙蔚蘭）1110713
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