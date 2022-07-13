夏天持續飆高溫，讓民眾不得不待在室內，冷氣直吹一整天，而這段時間也是冷氣銷售的旺季，不少人都會趁機汰換掉老舊耗電的冷氣，近日一名網友租屋處的箱型冷氣吹不涼，讓他熱到直呼：「箱型冷氣是不是該強制汰換？」。

窗型冷氣吹不涼 可能與冷媒、環境有關

原PO表示，自己的租屋處是箱型冷氣，回到家時室內溫度35度，他馬上將打開冷氣調到25度強風，但過了半小時，室內溫度只降了4度，讓原PO怒喊：「箱型冷氣是不是冷氣之恥，好熱」。

抱怨一出，網友紛紛回應，問題可能出在冷媒或房間環境，跟冷氣型態無關，「問題在噸數，還有冷媒有無漏光」、「你那台沒冷媒了吧，不然窗型其實很猛」、「沒有冷媒而已啦，窗型還是很好吹，只是電費沒那麼省」、「先搞清楚不冷原因，跟冷氣型態沒關係」、「感覺不是冷氣壞了，就是你房間環境問題，西曬或者頂加之類的，跟窗型分離無關」。

也有不少網友提到「窗型現在很多也都裝變頻了....又省又冷」、「我現在就用變頻窗型，又冷又省阿」、「幾年前就發現窗型有變頻的了...很多人都以為窗型＝老舊＝耗電....但現在價格比分離便宜又冷又省」、「窗型冷氣跟分離式冷氣都有定頻或者變頻，有人因為空間限制，所以才只能裝窗型變頻冷氣」、「裝變頻窗型省一堆錢，安裝費跟機子都比分離式便宜，還是有自己的市場」。

窗型冷氣沒有比較耗電 便宜、省空間、好安裝

綜合網友意見，窗型冷氣其實有3優勢，分別為便宜、安裝方便和不佔位置。冷氣行老闆對《華視新聞》說：「窗型的冷氣它的安裝時間比較短，差不多半小時就OK了。許多公寓擁有窗型冷氣的預留孔，容易安裝窗型冷氣，加上耗電量跟分離式差不多，是不被淘汰的原因，不過窗型也受限於室內空間大小，和噪音過大。」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到「窗型冷氣」的關鍵字有便宜、電費、房東、安裝、分離等。較特別的是，關鍵字出現「鳥類」因為窗型冷氣向外延伸的窗台，常有鴿子、鳥類聚集在上面築巢，也是網友們的一大困擾。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月12日至2022年07月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『窗型冷氣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。